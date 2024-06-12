У сукні від польського бренду: дівчина Леонардо Ді Капріо продемонструвала гарний образ

Італійка показала, у чому відсвяткувала свій день народження.

7 червня італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – відсвяткувала 26-річчя. У своєму Instagram вона показала, як це було. Судячи з фото, святкування пройшло на березі океану.

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Для святкової вечері дівчина обрала сукню з куліскою спереду і об'ємними трояндами від польського бренду Magda Butrym у винному відтінку. Свій образ модель доповнила золотими сережками та браслетами.

До речі, Вітторія – успішна модель, що дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах. Про її роман із відомим актором стало відомо наприкінці літа 2023-го, але ні вона, ні Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв'язок.

Нагадаємо, раніше у вбраннях від Magda Butrym з'являлися співачка Дженніфер Лопес, а також модель Емілі Ратаковскі.

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