У сукні від Prada: Емі Адамс вийшла на червону доріжку у Лондоні

50-річна американська акторка Емі Адамс – шестиразова номінантка на "Оскар" – відвідала Лондонський кінофестиваль. У межах цього заходу відбулася прем'єра "Нічна сучка" (англ. Nightbitch), в якому Емі зіграла головну роль.

Емі Адамс / Фото: Associated Press

На червоній доріжці зірка позувала в лаконічній чорній шовковій сукні-бюстьє від Модного дому Prada. Вбрання підкреслювало талію акторки, а на спині його прикрашав шлейф із бантом.

Образ Емі Адамс доповнила масивними золотими прикрасами – набором з кольє, сережками та кількома каблучками.

Емі Адамс / Фото: Associated Press

Щодо зачіски, то вона трохи здивувала. Для червоної доріжки стиліст з волоссям, який працював над образом акторки, розділив її волосся в проділ, зібрав у хвіст і зав'язав чорною гумкою. Повторити таку зачіску ви можете і вдома.

Емі Адамс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що на Тижні моди в Парижі Дім Prada презентував креативну колекцію весна-літо 2025, в якій можна було побачити окуляри-панамки, яскраві колготки та безліч бомберів.

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