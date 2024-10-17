У сукні від Prada: Емі Адамс вийшла на червону доріжку у Лондоні

Акторка з'явилася на презентації фільму.
50-річна американська акторка Емі Адамс – шестиразова номінантка на "Оскар" – відвідала Лондонський кінофестиваль. У межах цього заходу відбулася прем'єра "Нічна сучка" (англ. Nightbitch), в якому Емі зіграла головну роль.
На червоній доріжці зірка позувала в лаконічній чорній шовковій сукні-бюстьє від Модного дому Prada. Вбрання підкреслювало талію акторки, а на спині його прикрашав шлейф із бантом.
Образ Емі Адамс доповнила масивними золотими прикрасами – набором з кольє, сережками та кількома каблучками.
Щодо зачіски, то вона трохи здивувала. Для червоної доріжки стиліст з волоссям, який працював над образом акторки, розділив її волосся в проділ, зібрав у хвіст і зав'язав чорною гумкою. Повторити таку зачіску ви можете і вдома.
Нагадаємо, що на Тижні моди в Парижі Дім Prada презентував креативну колекцію весна-літо 2025, в якій можна було побачити окуляри-панамки, яскраві колготки та безліч бомберів.
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