У сукні від Ralph Lauren і діамантах: красива Селена Гомес сяяла на церемонії у Лос-Анджелесі

32-річна зірка з'явилася на івенті разом із колегами зі стрічки "Емілія Перес".
Селена Гомес відвідала церемонію вручення нагород Governors Awards, яка відбулася в The Ray Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі. Вона була у компанії колег із фільму "Емілія Перес" – Зої Салдани і Карлос Софії Гаскон.
Селена постала у закритій чорній сукні максі від бренду Ralph Lauren, розшитій бісером, який виблискував від спалахів фотокамер. Вбрання також мало білі комір і манжети. Вона мала гарний і стрункий вигляд.
Аутфіт зірка доповнила діамантовими прикрасами від Boucheron: сережками у вигляді пір'їн і каблучками.
Гомес волосся зібрала у гладкий пучок, зробила макіяж смокі-айс і манікюр вишневого відтінку.
Нагадаємо, Селена Гомес на благодійному вечорі Rare Impact Fund з'явилася у чорній мінісукні на одне плече і з драпуванням на ліфі та спідниці.
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