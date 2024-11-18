У сукні від Ralph Lauren і діамантах: красива Селена Гомес сяяла на церемонії у Лос-Анджелесі

32-річна зірка з'явилася на івенті разом із колегами зі стрічки "Емілія Перес".

Селена Гомес відвідала церемонію вручення нагород Governors Awards, яка відбулася в The Ray Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі. Вона була у компанії колег із фільму "Емілія Перес" – Зої Салдани і Карлос Софії Гаскон.

Селена постала у закритій чорній сукні максі від бренду Ralph Lauren, розшитій бісером, який виблискував від спалахів фотокамер. Вбрання також мало білі комір і манжети. Вона мала гарний і стрункий вигляд.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Аутфіт зірка доповнила діамантовими прикрасами від Boucheron: сережками у вигляді пір'їн і каблучками.

Гомес волосся зібрала у гладкий пучок, зробила макіяж смокі-айс і манікюр вишневого відтінку.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Селена Гомес на благодійному вечорі Rare Impact Fund з'явилася у чорній мінісукні на одне плече і з драпуванням на ліфі та спідниці.

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