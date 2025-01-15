У сукні від Schiaparelli, але з облізлим манікюром: Моніка Барбаро з'явилася на червоній доріжці у Лондоні

Вона обрала дороге вбрання, але забула про інші деталі луку.

34-річна акторка Моніка Барбаро вийшла на червону доріжку в Лондоні, яка проводилася з нагоди прем'єри фыльму "Боб Ділан: Повний незнайомець".

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

У цій картині вона зіграла разом з Тімоті Шаламе та Ель Феннінг. Моніці дісталася роль Джоан Баез – американської співачки.

На червоній доріжці акторка з'явилася в розкішній довгій шовковій сукні чорного кольору. Її вбрання було від відомого Модного дому Schiaparelli з колекції весна-літо 2024. Сукня мала глибоке декольте, розкльошену на подолі спідницю і гламурні брошки на бретельках.

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

Цікавим доповненням сукні був легкий каптур.

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

Проте образ до дрібниць акторка не продумала, бо забула про манікюр. Моніка з'явилася на прем'єрі із облізлим лаком.

Моніка Барбаро / Фото: Associated Press

Схоже, цей манікюр Моніка носить ще з церемонії "Золотий глобус", яка нещодавно выдбулася в Лос-Анджелесі.

Читайте також: