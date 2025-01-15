У сукні від Schiaparelli, але з облізлим манікюром: Моніка Барбаро з'явилася на червоній доріжці у Лондоні

Вона обрала дороге вбрання, але забула про інші деталі луку.
34-річна акторка Моніка Барбаро вийшла на червону доріжку в Лондоні, яка проводилася з нагоди прем'єри фыльму "Боб Ділан: Повний незнайомець".
У цій картині вона зіграла разом з Тімоті Шаламе та Ель Феннінг. Моніці дісталася роль Джоан Баез – американської співачки.
На червоній доріжці акторка з'явилася в розкішній довгій шовковій сукні чорного кольору. Її вбрання було від відомого Модного дому Schiaparelli з колекції весна-літо 2024. Сукня мала глибоке декольте, розкльошену на подолі спідницю і гламурні брошки на бретельках.
Цікавим доповненням сукні був легкий каптур.
Проте образ до дрібниць акторка не продумала, бо забула про манікюр. Моніка з'явилася на прем'єрі із облізлим лаком.
Схоже, цей манікюр Моніка носить ще з церемонії "Золотий глобус", яка нещодавно выдбулася в Лос-Анджелесі.
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