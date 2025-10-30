- Дата публікації
У сукні від швейцарського бренду: Моніка Левінскі з'явилася на публіці в Голлівуді
Рідкісний вихід жінки на зірковий захід привернув увагу.
52-річна американська активістка Моніка Левінскі, яка відома насамперед скандалом в Овальному кабінеті Білого дому, відвідала зірковий захід у Беверлі-Гіллз.
Моніка не часто виходить у світ, тому її появи завжди привертають увагу. Цього разу вона одягла сукню вартістю 1190 доларів від швейцарського бренду Akris, який спеціалізується на товарах розкоші для жінок.
Її сукня була відтінку міді з блискучої тканини. Рукавів у сукні не було, але прикрашали її кишені і широкий пояс. Моніка доповнила лук чорним клатчем від Bottega Veneta, а також туфлями в леопардовий принт.
Також нещодавно Левінскі відвідала прем’єру кримінального мінісеріалу «Заплутана історія Аманди Нокс», оскільки є однією з продюсерок проєкту. Перед камерами Моніка з’явилася в гламурному костюмі ніжного бежевого кольору, що складався з топа і спідниці-олівця нижче колін, які були повністю розшиті лелітками.