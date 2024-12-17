У сукні від українського бренду: американська співачка зачарувала публіку різдвяним образом

Зірки з усього світу дедалі частіше вибирають українські бренди.
25-річна американська співачка Медісон Бір виступила на заході Z100 iHeartRadio Jingle Ball у Madison Square Garden у Нью-Йорку. Дівчина вийшла на сцену в чарівній мінісукні, якою привернула загальну увагу. Автором її сукні є український бренд FROLOV, заснований дизайнером Іваном Фроловим.
Сукня Медісон була створена на індивідуальне замовлення. Вона виконана з ніжного бордового оксамиту і має біле оздоблення на плечах та подолі. Також спідницю оздоблював великий білий бант.
На грудях у Медісон була брошка у вигляді зеленого листя і червоних ягід — це була різдвяна омела. Цей образ вона також доповнила бежевими колготками та білими чоботями на підборах.
Новиною про те, що Медісон Бір замовила вбрання українського бренду, FROLOV поділився в Instagram.
Нагадаємо, що цього року бренд носило багато відомих особистостей, серед яких були Сабріна Карпентер, Кеті Перрі, Сьюкі Вотергаус, Дженніфер Лопес та багато інших.
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