У сукні від українського бренду Frolov: співачка Doja Cat одягла яскраве вбрання на сцену

Сукня була особливого дизайну і її повністю прикрашали красиві кристали.
Епатажна американська співачка Doja Cat виступила на фестивалі Global Citizen, який відбувся у Центральному парку в Нью-Йорку. На сцену зірка вийшла в яскравій і гламурній сукні, яку створив український бренд Frolov.
Вбрання було бежевим і на тонких бретельках, а також розшите кристалами на ліфі, корсеті, а ось спідниця сукні була прикрашена торочкою зі стразів. Коли Doja Cat танцювала та ходила сценою, то торочка ефектно рухалася разом із нею і це мало дуже красивий вигляд.
Вбрання поєднувало у собі багато різних відтінків і, за словами самого дизайнера Івана Фролова, воно було створене у кольорах прапора ПАР: червоному, синьому, зеленому, білому, жовтому та чорному.
"Ми дуже пишаємося тим, що створили цю спеціальну сукню для виступу @dojacat Global Citizen Festival. Вона була створена у кольорах прапора ПАР на знак визнання глобальної спрямованості фестивалю. Вбрання було вручну розшите кристалами та бісером місцевими майстрами у Києві, Україна, де Frolov керує своїм ательє та виробництвом", — йдеться на сторінці бренду в соцмережі.
Іноземні зірки вибирають вбрання від українського бренду Frolov дуже часто і щоразу це щось надзвичайне. У розкішній весільній сукні із серцями Дженніфер Лопес танцювала у своєму кліпі, а молода попзірка Сабріна Карпентер — вийшла на сцену.
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