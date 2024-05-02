У сукні від українського бренду: розкішна Моніка Беллуччі позувала для глянцю

59-річна акторка та модель – Моніка Беллуччі – стала головною зіркою нового випуску Marie Claire France.

На обкладинці журналу зірка позує у вовняному жакеті Jacquemus, колготках у сітку та сатинових мюлях Mugler. Образ розкішної Моніки доповнює кольє та кільце Cartier.

Фото: Instagram Моніки Беллуччі

На другому фото, опублікованому Беллуччі в Instagram, вона позує в довгій чорній сукні від українського бренду Anna October і в туфлях від Christian Louboutin.

Фото: Instagram Моніки Беллуччі

Нагадаємо, раніше Моніка Беллуччі відвідала показ Maison Margiela. Вона позувала на червоній доріжці в Парижі в оксамитовій сукні з глибоким декольте.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

Читайте також: