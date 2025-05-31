У сукні від українського бренду: відома німецька блогерка обрала ідеальне вбрання для відпочинку

Леоні Ганне / фото: instagram.com/leoniehanne

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Німецька блогерка та інфлюенсерка Леоні Ганне знову зачарувала образом. Зірка одягла ніжну літню сукню від українського бренду Bevza.

Це було вбрання з двох відтінків тканини — білої та слонової кістки. Верх сукні виконаний у вигляді майки, а спідниця була вільною та з легкими складками біля талії. Ця модель сукні називається “Анна”, а її вартість 600 доларів.

Леоні Ганне / фото: instagram.com/leoniehanne

Леоні доповнила це вбрання клатчем від Bottega Veneta, масивними золотими браслетами-манжетами та сонцезахисними окулярами. Також блогерка була взута в ляпанці від бренду The Row, заснованого сестрами Олсен.

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«Ібіца кликала, мені довелося відповісти. Найкоротша та найспонтанніша поїздка для заземлення, смузі-боулів, заходів сонця та моря», — написала красуня.

Леоні Ганне / фото: instagram.com/leoniehanne

Раніше сукню від українського бренду дівчина носила на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Зірка обрала для своєї ефектної появи бренд Milla, який створив для неї ексклюзивну білу сукню з баскою. Леоні доповнила образ прикрасами від De Beers, високою зачіскою та взуттям від Rene Caovilla.

Леоні Ганне в Каннах / © Associated Press

Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Associated Press Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Associated Press Леоні Ганне / © Associated Press Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images Леоні Ганне / © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images