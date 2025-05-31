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- Шоу-бізнес
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У сукні від українського бренду: відома німецька блогерка обрала ідеальне вбрання для відпочинку
Вона одягає українські бренди не вперше.
Німецька блогерка та інфлюенсерка Леоні Ганне знову зачарувала образом. Зірка одягла ніжну літню сукню від українського бренду Bevza.
Це було вбрання з двох відтінків тканини — білої та слонової кістки. Верх сукні виконаний у вигляді майки, а спідниця була вільною та з легкими складками біля талії. Ця модель сукні називається “Анна”, а її вартість 600 доларів.
Леоні доповнила це вбрання клатчем від Bottega Veneta, масивними золотими браслетами-манжетами та сонцезахисними окулярами. Також блогерка була взута в ляпанці від бренду The Row, заснованого сестрами Олсен.
«Ібіца кликала, мені довелося відповісти. Найкоротша та найспонтанніша поїздка для заземлення, смузі-боулів, заходів сонця та моря», — написала красуня.
Раніше сукню від українського бренду дівчина носила на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Зірка обрала для своєї ефектної появи бренд Milla, який створив для неї ексклюзивну білу сукню з баскою. Леоні доповнила образ прикрасами від De Beers, високою зачіскою та взуттям від Rene Caovilla.