У сукні від Valentino з накидкою: Кейт Гадсон вийшла у світ з мамою і бойфрендом

Кейт Гадсон / © Associated Press

Реклама

У Нью-Йорку 11 грудня відбулась прем’єра фільму «Пісня любові», у якому головні ролі зіграли Кейт Гадсон та Г’ю Джекман. На захід Кейт прийшла у красивій вечірній сукні довжиною до підлоги оливкового кольору.

Вбрання акторки було від бренду Valentino, а доповлювала сукню зірки також довга невагома накидка із нужно-рожевого шовку. Сукня ж мала глибоке декольте, а також поєднувала у собі шифонову тканину та шовковий атлас.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Завершували її образ зачіска із зібраним волоссям і гарні сережки у вигляді квітів.

Реклама

Прийшла підтримати на заході Кейт її родина — мама Голді Гоун — також відома американська акторка, яка обрала гламурну чорну сукню.

Кейт Гадсон з мамою / © Associated Press

Ще з Кейт сфотографувався її бойфренд і батько її доньки — Дінні Фудзікава.

Кейт Гадсон з бойфрендом / © Associated Press

За день до цього заходу Кейт Гадсон також відвідала шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, щоб прорекламувати фільм. Акторка того дня знову продемонструвала свою нову зачіску.