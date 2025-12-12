ТСН у соціальних мережах

У сукні від Valentino з накидкою: Кейт Гадсон вийшла у світ з мамою і бойфрендом

Голлівудська акторка просто сяяла у своєму ексклюзивному вбранні.

Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

У Нью-Йорку 11 грудня відбулась прем’єра фільму «Пісня любові», у якому головні ролі зіграли Кейт Гадсон та Г’ю Джекман. На захід Кейт прийшла у красивій вечірній сукні довжиною до підлоги оливкового кольору.

Вбрання акторки було від бренду Valentino, а доповлювала сукню зірки також довга невагома накидка із нужно-рожевого шовку. Сукня ж мала глибоке декольте, а також поєднувала у собі шифонову тканину та шовковий атлас.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Завершували її образ зачіска із зібраним волоссям і гарні сережки у вигляді квітів.

Прийшла підтримати на заході Кейт її родина — мама Голді Гоун — також відома американська акторка, яка обрала гламурну чорну сукню.

Кейт Гадсон з мамою / © Associated Press

Кейт Гадсон з мамою / © Associated Press

Ще з Кейт сфотографувався її бойфренд і батько її доньки — Дінні Фудзікава.

Кейт Гадсон з бойфрендом / © Associated Press

Кейт Гадсон з бойфрендом / © Associated Press

За день до цього заходу Кейт Гадсон також відвідала шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, щоб прорекламувати фільм. Акторка того дня знову продемонструвала свою нову зачіску.

Красиві образи акторки Кейт Гадсон (25 фото)

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

