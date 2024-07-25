У сукні від Vera Wang: чарівна представниця клану Кеннеді вийшла заміж

Сім'я Кеннеді — величезна, адже трагічно вбитий президент Джон Кеннеді мав багато братів і сестер. Однак якщо його нащадків і однієї з його сестер знає багато хто, то діти та онуки інших представників сімейства не настільки медійні. Цього місяця увагу привернула 29-річна Мерая Кеннеді-Куомо – онуxка Роберта Кеннеді – американського політика та кандидата у президенти 1968 роre, якого 5 червня 1968 року, як і його старшого брата, застрелили на публіці.

Мерая вийшла заміж 20 липня у сімейному маєтку сім'ї за Теллефа Ландеваля, з яким познайомилася ще студенткою.

Весілля тривало три дні, а наречена під час головної церемонії з'явилася на публіці в романтичній та ніжній сукні від бренду Vera Wang. Доповнювала образ нареченої довга фата з мереживом та ніжний білий букет.

Весілля відбулося на галявині з видом на затоку Нантакет перед 400 гостями.

"Сукня — італійська тюльова сукня з класичною корсетною конструкцією, прикрашена асиметричним французьким мереживом кольору слонової кістки, укладеним вручну. [...] Я почувалася такою щасливою, тому що моя мати і свекруха Джесіка Лундевалл прилетіли до Нью-Йорка, щоб допомогти мені вибрати, і обидві були в захваті від сукні, як тільки побачили її", — розповіла вона виданню Vogue.

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