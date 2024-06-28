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У сукні від Versace з прозорими рукавами: Селена Гомес одягла на шоу вбрання не за розміром

У сукні від Versace з прозорими рукавами: Селена Гомес одягла на шоу вбрання не за розміром

У сукні від Versace з прозорими рукавами: Селена Гомес одягла на шоу вбрання не за розміром

Селена Гомес / Фото: Getty Images

31-річна співачка дала інтерв'ю відомому ведучому.

Селана Гомес побувала на шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" у Лос-Анджелесі.

Для ефіру вона обрала чорну сукню міді із колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Versace. Вбрання мало прозорий верх і рукава, білі комір і манжети, накладні клапани, золоті ґудзики і один верхній – із перлами.

Селена Гомес / © Getty Images
Селена Гомес / Фото: Getty Images

Сукня була трішки не за розміром Гомес, адже збиралася в негарні складки на талії.

Аутфіт співачка доповнила чорною шкіряною сумкою та чорними лакованими слінгбеками на шпильках з бантиками та ґудзиками.

Зірка зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, нюдовий манікюр і прикрасила вуха діамантовими довгими сережками.

Нагадаємо, Селена Гомес з'явилася на зніманнях у вбранні кольору фуксії за 450 євро.

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