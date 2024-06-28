У сукні від Versace з прозорими рукавами: Селена Гомес одягла на шоу вбрання не за розміром

31-річна співачка дала інтерв'ю відомому ведучому.
Селана Гомес побувала на шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі" у Лос-Анджелесі.
Для ефіру вона обрала чорну сукню міді із колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Versace. Вбрання мало прозорий верх і рукава, білі комір і манжети, накладні клапани, золоті ґудзики і один верхній – із перлами.
Сукня була трішки не за розміром Гомес, адже збиралася в негарні складки на талії.
Аутфіт співачка доповнила чорною шкіряною сумкою та чорними лакованими слінгбеками на шпильках з бантиками та ґудзиками.
Зірка зробила акуратне укладання, ніжний макіяж, нюдовий манікюр і прикрасила вуха діамантовими довгими сережками.
Нагадаємо, Селена Гомес з'явилася на зніманнях у вбранні кольору фуксії за 450 євро.
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