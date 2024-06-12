У сукні від Vivienne Westwood: Джоді Комер сяяла на прем'єрі фільму "Байкери"

Британка відвідала прем'єрний показ у Лондоні.
31-річна зірка Джоді Комер зіграла у картині "Байкери" одну з головних ролей разом з Остіном Батлером та Томом Гарді.
На прем'єрі вона з'явилася у сукні від бренду Vivienne Westwood, яка була виконана в класичному для бренду фасоні, адже складалася з тісного корсета з опущеними бретельками та прямої спідниці з драпуванням на стегнах.
Доповнила Джоді своє вбрання туфлями від Jimmy Choo та прикрасами від бренду Frida and Florence. Також вона зробила яскравий макіяж з акцентом на очах, чорний манікюр та високу зачіску з трендовим чубчиком-шторкою.
На презентації цього фільму вона позувала з колегою Остіном Батлером, який одягнувся у смугастий костюм-трійку, білу смугасту сорочку та краватку у принт polka dot. Також на акторові були стильні чорні туфлі із текстурної шкіри.
Прем’єра фільму в Україні відбудеться 20 червня.
У фільмі розповідається історія Кеті та Бенні — члена мотоклубу Середнього Заходу "Вандали". Оскільки клуб перетворюється на небезпечний та злочинний, Бенні має обирати між Кеті та своєю відданістю байкерам.
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