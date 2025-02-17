У сукні відтінку металік: Кім Кардашян сяяла на світській тусовці

Кім Кардашян відвідала святкування 50-річного ювілею шоу Saturday Night Live у Нью-Йорку.
Вечірка відбулася в Рокфеллерівському центрі на Мангеттені, куди 44-річна Кім Кардашян приїхала в обтислій сукні відтінку металік від Balenciaga з відвертим декольте. У зірки було розпущене довге чорне волосся, на обличчі був виразний макіяж, а на довгих гострих нігтях світлий лак.
Кім була у центрі уваги, втім, як і завжди, адже від її сукні неможливо було відвести очей.
Нагадаємо, нещодавно ми показували фото зовсім юної Кім Кардашян, а саме, який вигляд мала зірка, коли їй було 13 років. І це фото багатьох здивувало.
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