У сукні відтінку металік та з сумкою з рибкою: ефектна Гайді Клум сяяла на церемонії

49-річна німецька модель відвідала церемонію нагород Fashion Trust US Awards, що відбулася у вівторок увечері у Goya Studios у Лос-Анджелесі.

Fashion Trust US — це некомерційна організація, яка займається пошуком, фінансуванням та розвитком молодих дизайнерських талантів з метою допомогти їм перетворити свій лейбл на світовий бренд, що процвітає.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Гайді Клум приїхала на церемонію в асиметричній сукні міді відтінку металік з широким поясом цікавого дизайну на талії від Kate Barton, доповнивши лук гостроносими босоніжками у відтінку металік на шпильках та шнурівці, і круглою сумкою в руках, схожою на маленький акваріум із золотою рибкою від цього ж бренду, вартістю 350 доларів.

На обличчі у Гайді був насичений макіяж, вона акцентувала увагу на очах і зробила стильне укладання з прямим чубчиком. На пальцях моделі були масивні обручки з білого металу, а нігті були нафарбовані чорним лаком.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Нагадаємо, буквально вчора ми показували вам фото Гайді Клум з обкладинки журналу Vogue Greece, де знаменитість позувала в цікавих луках, зокрема без ліфчика та трусів.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Читайте також: