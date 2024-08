У сукні відтінку шампанського: попзірка Сабріна Карпентер вийшла на червону доріжку

Американська попзірка — 25-річна Сабріна Карпентер — яку багато хто полюбив за її хіти Espresso, Please Please Please та Feather, стильний макіяж і зачіску, вийшла у світ.

Дівчина відвідала захід Power of Young Hollywood журналу Variety, який відбувся у Лос-Анджелесі. Для цього заходу красуня обрала гламурну сукню відтінку шампанського з бретельками, декольте та невеликим шлейфом.

Вбрання було повністю декороване сріблястим камінням та жовтим бісером. Візерунок на сукні був ромбоподібним.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Зачіска у Сабрини була ніжна і трохи не така, як ми звикли бачити в неї, адже співачка зібрала волосся в пучок і залишила кілька підкручених пасмів спадати на обличчя.

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Сабріна Карпентер / Фото: Associated Press

Раніше красуня неодноразово одягала вбрання від українського бренду Frolov із серцями-вирізами, стразами та камінням.

Читайте також:

Образи співачки Сабрини Карпентер (4 фото)