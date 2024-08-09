У сукні відтінку шампанського: попзірка Сабріна Карпентер вийшла на червону доріжку

Вбрання мало на дівчині чудовий вигляд і підкреслювало її фігуру.
Американська попзірка — 25-річна Сабріна Карпентер — яку багато хто полюбив за її хіти Espresso, Please Please Please та Feather, стильний макіяж і зачіску, вийшла у світ.
Дівчина відвідала захід Power of Young Hollywood журналу Variety, який відбувся у Лос-Анджелесі. Для цього заходу красуня обрала гламурну сукню відтінку шампанського з бретельками, декольте та невеликим шлейфом.
Вбрання було повністю декороване сріблястим камінням та жовтим бісером. Візерунок на сукні був ромбоподібним.
Зачіска у Сабрини була ніжна і трохи не така, як ми звикли бачити в неї, адже співачка зібрала волосся в пучок і залишила кілька підкручених пасмів спадати на обличчя.
Раніше красуня неодноразово одягала вбрання від українського бренду Frolov із серцями-вирізами, стразами та камінням.
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