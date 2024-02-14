У сукні відтінку стиглої вишні: племінниця Джулії Робертс відвідала презентацію супергеройського фільму

У цьому яскравому романтичному вбранні вона мала чарівний вигляд.

33-річна акторка Емма Робертс, зірка серіалу-антології "Американська історія жахів", який на екранах выд 2011 року, а також за сумісництвом племінниця голлівудської суперзірки Джулії Робертс, відвідала захід у Лос-Анджелесі. Вона прийшла на презентацію нового супергеройського фільму студії Marvel "Мадам Павутина".

Емма Робертс / Фото: Associated Press

На Еммі була романтична вечірня сукня від улюбленого бренду королеви Летиції та герцогині Сассекської – Carolina Herrera. Сукня відтінку стиглої вишні мала оригінальні широкі бретельки та є частиною колекції Pre-Fall 2024. Бретельки акторка носила опущеними, і таким чином демонструвала свої витончені плечі.

Також вбрання прикрашало невелике драпірування на талії та частково відкрита спина. Доповнила сукню Робертс чорними туфлями, зачіскою-джгутом та лаконічним макіяжем.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

Раніше цього місяця акторка відвідала презентацію серіалу-антології "Ворожнеча: Капоте проти лебедів". Тоді вона одягла білу сукню з пір'ям від бренду Giambattista Valli з кутюрної колекції осінь-зима 2022, яку доповнила прикрасами від Joseph Saidian & Sons jewelry, оригінальною сумкою від Judith Leiber та туфлями від Jimmy Choo.

Емма Робертс / Фото: Associated Press

В український прокат фільм "Мадам Павутина" вийде 14 лютого – у День святого Валентина.

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