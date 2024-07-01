У сукні відтінку топленого молока: Кеті Перрі відвідала захід у Нью-Йорку

Кеті Перрі відвідала урочисте відкриття Центру для відвідувачів Національної пам'ятки Стоунволл, організовану Pride Live в Нью-Йорку.

На цьому заході співачка з'явилася у сукні незвичайного дизайну від бренду Sportmax. Вона була зроблена із щільної тканини кольору топленого молока і мала дві великі липучки спереду.

Доповнила вона лук аксесуарами від цього ж бренду – білими чоботами з відкритими шкарпетками та сонцезахисними окулярами у золотистій оправі. Волосся Кеті розпустила та зробила макіяж.

Кеті Перрі / Фото: Getty Images

Ця її поява відбувся після того, як Кеті відвідала Тиждень моди в Парижі. Зірка вийшла на публіку зовсім голою і в дырявих колготках. Її образ був від бренду Balenciaga.

Кеті Перрі / Фото: Getty Images

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