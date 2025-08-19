ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
1 хв

У сукні відтінку вершкового масла і балетках: Зої Кравіц відвідала прем’єру фільму

Акторка вирушила у промотур, щоб просувати новий фільм.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Зої Кравіц

Зої Кравіц / © Associated Press

Донька співака Ленні Кравіца відвідала Лондон, щоб на даху, де відкривався приголомшливий краєвид на місто, взяти участь у фотосесії до фільму «Спіймати на гарячому», в якому вона зіграла.

Зої з’явилася на заході в ніжному й лаконічному вбранні, оскільки одягла сукню міді відтінку вершкового масла і романтичного фасону, з глибоким V-подібним декольте і рукавами-флатер, а на тканині була дрібна квіткова вишивка.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Волосся Зої розпустила, що було для неї досить незвично, адже найчастіше вона збирає волосся у гладкі зачіски або заплітає в косички.

Образ зірки доповнили чорні балетки з лаконічними маленькими бантиками спереду, сонцезахисні окуляри від Saint Laurent і легкий макіяж.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Разом із Кравіц на даху в Лондоні позував також Остін Батлер, який у фільмі є виконавцем головної ролі. Актор здивував вибором вбрання, адже його речі були навмисно зістарені: на вельветових штанях були плями, на футболці — дірки, а на взутті — потертості. Завершив Остін образ коричневою курткою та окулярами.

Зої Кравіц та Остін Батлер / © Associated Press

Зої Кравіц та Остін Батлер / © Associated Press

Фільм «Спійманий на гарячому» розповідає історію талановитого бейсболіста, життя якого валиться, коли він погоджується доглянути за кішкою сусіда панк-рокера. Зої грає роль Івони, дівчини головного героя, яка допомагає своєму партнерові, коли той опиняється втягнутим у злочинний світ Нью-Йорка.

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Getty Images

Зої Кравиць / © Getty Images

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравиць / © Associated Press

Зої Кравіц / © Getty Images

Зої Кравіц / © Getty Images

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie