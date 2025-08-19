- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
135
1 хв
У сукні відтінку вершкового масла і балетках: Зої Кравіц відвідала прем’єру фільму
Акторка вирушила у промотур, щоб просувати новий фільм.
Донька співака Ленні Кравіца відвідала Лондон, щоб на даху, де відкривався приголомшливий краєвид на місто, взяти участь у фотосесії до фільму «Спіймати на гарячому», в якому вона зіграла.
Зої з’явилася на заході в ніжному й лаконічному вбранні, оскільки одягла сукню міді відтінку вершкового масла і романтичного фасону, з глибоким V-подібним декольте і рукавами-флатер, а на тканині була дрібна квіткова вишивка.
Волосся Зої розпустила, що було для неї досить незвично, адже найчастіше вона збирає волосся у гладкі зачіски або заплітає в косички.
Образ зірки доповнили чорні балетки з лаконічними маленькими бантиками спереду, сонцезахисні окуляри від Saint Laurent і легкий макіяж.
Разом із Кравіц на даху в Лондоні позував також Остін Батлер, який у фільмі є виконавцем головної ролі. Актор здивував вибором вбрання, адже його речі були навмисно зістарені: на вельветових штанях були плями, на футболці — дірки, а на взутті — потертості. Завершив Остін образ коричневою курткою та окулярами.
Фільм «Спійманий на гарячому» розповідає історію талановитого бейсболіста, життя якого валиться, коли він погоджується доглянути за кішкою сусіда панк-рокера. Зої грає роль Івони, дівчини головного героя, яка допомагає своєму партнерові, коли той опиняється втягнутим у злочинний світ Нью-Йорка.