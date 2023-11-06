Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні винного кольру з декольте до пупка: італійська модель у пікантному образі прийшла на галаконцерт

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
293
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні винного кольру з декольте до пупка: італійська модель у пікантному образі прийшла на галаконцерт

Маріякарла Босконо / Фото: Getty Images

43-річна Маріякарла Босконо без бюстгальтера з'вилася на заході.

Італійська модель Маріякарла Босконо стала гостею галаконцерту LACMA Art+Film 2023, який відбувся у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі під патронатом Дому моди Gucci.

Вона з'явилася на заході у пікантному луку від вище згаданого бренду. На ній була сукня винного кольору з американською проймою і відвертим декольте до пупка. Вбрання також мало високий розріз, який Босконо відкрила, щоб продемонструвати бордові мінішорти з паєтками і, звичайно ж, стрункі ноги.

Маріякарла Босконо / © Getty Images
Маріякарла Босконо / Фото: Getty Images

Образ модель доповнила темно-бордовими босоніжками на шпильках і масивним золотистим кольє на шиї. Волосся Маріякарла уклала хвилями на спину. На обличчі майже не було макіяжу, лише губи вона злегка нафарбувала помадою бежевого відтінку.

Нагадаємо, захід також відвідала "Чорна пантера" Люпіта Ніонго.  На ній була бордова прозора сукня на тонких бретельках, з мереживом на грудях і закритою частиною на животі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
293
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація