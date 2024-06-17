У сукні винного відтінку і з цікавим пучком на голові: ефектний вихід Аліши Кіз на премії Tony Awards

43-річна артистка з'явилася на світському заході у вбранні від Gucci.
Американська співачка Аліша Кіз для своєї появи на церемонії нагородження премії Tony Awards 2024 у Нью-Йорку обрала красивий лук.
На ній була сукня по фігурі винного відтінку з оголеними плечами від бренду Gucci, прикрашену лелітками різного розміру. Аутфіт артистка доповнила тонким бордовим ремінцем і високими рукавичками в тон вбрання.
Родзинкою луку Кіз була цікава зачіска з високим крученим пучком і тонкими пасмами, укладеними на чолі. У макіяжі зірка зробила акцент на чорних стрілках і прикрасила вуха елегантними сережками-ромбами з діамантами.
Нагадаємо, Аліша Кіз на сцені Супербоула з'явилася у червоному комбінезоні з кристалами Swarovski від Модного дому Dolce & Gabbana.
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