У сукні винного відтінку і з цікавим пучком на голові: ефектний вихід Аліши Кіз на премії Tony Awards

43-річна артистка з'явилася на світському заході у вбранні від Gucci.

Американська співачка Аліша Кіз для своєї появи на церемонії нагородження премії Tony Awards 2024 у Нью-Йорку обрала красивий лук.

На ній була сукня по фігурі винного відтінку з оголеними плечами від бренду Gucci, прикрашену лелітками різного розміру. Аутфіт артистка доповнила тонким бордовим ремінцем і високими рукавичками в тон вбрання.

Аліша Кіз / Фото: Associated Press

Родзинкою луку Кіз була цікава зачіска з високим крученим пучком і тонкими пасмами, укладеними на чолі. У макіяжі зірка зробила акцент на чорних стрілках і прикрасила вуха елегантними сережками-ромбами з діамантами.

Аліша Кіз / Фото: Associated Press

Аліша Кіз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Аліша Кіз на сцені Супербоула з'явилася у червоному комбінезоні з кристалами Swarovski від Модного дому Dolce & Gabbana.

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