Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні-вишиванці і гуцульській згарді: Катерина Бужинська виступила на благодійному концерті у Гамбурзі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1452
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні-вишиванці і гуцульській згарді: Катерина Бужинська виступила на благодійному концерті у Гамбурзі

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Артистка вийшла на сцену у розкішному національному вбранні.

Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram гарний образ у національному вбранні. На співачці була чорна сукня-вишиванка з різнокольоровим орнаментом від українського бренду EmbroideredGem. Вбрання має пишні рукава, пояс на талії і червоні китиці.

Аутфіт артистка доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, лаконічними сережками і гуцульською згардою на шиї від бренду be etno.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

У цьому образі Бужинська взяла участь у благодійному концерті у Гамбурзі. Всі зібрані кошти передали на потреби ЗСУ.

(щоб подивитися відео, гортайте праворуч)

Нагадаємо, Катерина Бужинська у кремовому корсеті з вишивкою на талії продемонструвала струнку фігуру.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1452
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація