У сукні-вишиванці і гуцульській згарді: Катерина Бужинська виступила на благодійному концерті у Гамбурзі

Артистка вийшла на сцену у розкішному національному вбранні.

Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram гарний образ у національному вбранні. На співачці була чорна сукня-вишиванка з різнокольоровим орнаментом від українського бренду EmbroideredGem. Вбрання має пишні рукава, пояс на талії і червоні китиці.

Аутфіт артистка доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем, лаконічними сережками і гуцульською згардою на шиї від бренду be etno.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

У цьому образі Бужинська взяла участь у благодійному концерті у Гамбурзі. Всі зібрані кошти передали на потреби ЗСУ.

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Нагадаємо, Катерина Бужинська у кремовому корсеті з вишивкою на талії продемонструвала струнку фігуру.

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