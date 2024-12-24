У сукні-вишиванці і квітковому вінку: Катерина Бужинська у розкішному образі заспівала колядку

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram відео, на якому співає українську різдвяну колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Катерина постала на відео у розкішному образі. На ній була ніжна світло-блакитна сукня-вишиванка з прозорими рукавами та вишитими білими нитками квіти.

Її голову прикрашав красивий великий квітковий блакитно-фіолетовий вінок з колосками, а шию – багато намиста і срібний дукат. Аутфіт Катерина доповнила ніжним макіяжем із акцентом на очах і червоним манікюром.

У руках співачка тримала букет із сушених трав, колосків і маку.

"Мирного неба і перемоги", – побажала Бужинська підписникам.

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