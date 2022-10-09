У сукні-вишиванці і квітковому вінку: Катерина Бужинська у розкішному образі знялася у фотосеті

Співачка продемонструвала красивий національний аутфіт від українських брендів.
Катерина Бужинська знялася у новій фотосесії, в якій продемонструвала гарний образ у національному вбранні.
Співачка постала у темній сукні-вишиванці з поясом з візерунком від українського бренду Вуставка.
Аутфіт артистка доповнила розкішним великим квітковим вінком від дизайнерки Катерини Потлової. Волосся вона уклала у зачіску з локонами, зробила макіяж смокі-айс і прикрасила шию етнонамистом.
Минулого разу Бужинська продемонструвала стильний лук в екстравагантному вбранні і з мейком із акцентом на червоній помаді.
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