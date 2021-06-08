У сукні-вишиванці і з красивим макіяжем: ефектна Катерина Кухар на кінофестивалі

Прима-балерина вийшла в світ у вбранні від української дизайнерки.
Катерина Кухар опублікувала в Instagram фото, на якому вона продемонструвала чарівний образ. У ньому зірка побувала на кінофестивалі "Молодість".
Балерина постала у чорній сукні-вишивці від української дизайнерки Юлії Магдич з V-подібним вирізом і пишними рукавами.
Волосся її акуратно укладене, а на обличчі — красивий насичений макіяж з акцентом на очах.
"Світ кіно та світ балету — це два мистецтва схожі між собою. Ми творимо, перевтілюємося, створюємо нові образи та історії саме для глядача. Щоразу прагнемо заволодіти їхньою увагою, перенести в інший вимір, втілюючи в своїй творчості різноманітну палітру і красу життя", — написала Кухар.
Катерина повідомила, що на ювілейному 50-му кінофестивалі "Молодість" вона нагороджувала переможців у номінації "Дитяче кіно".
"Діти... Наша нова реальність і нова епоха новаторства. Епоха нових поглядів на звичні для нас речі, нова трансляція і інтерпретація майбутнього. Давайте побажаємо їм бути сміливими, справжніми, вірити у себе і свої сили! Аншлагів, глядацької любові, високих рейтингів і бокс-офісів! " — написала Катерина.
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