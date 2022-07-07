У сукні-вишиванці і з синіми сережками: Катерина Бужинська з донькою виступила на благодійному вечорі у Болгарії

Народна артистка продовжує виступати за кордоном на концертах на підтримку України.
Через війну в Україні цьогоріч у Болгарії не проводили міжнародний фестиваль української пісні "Під сонцем Болгарії". Замість нього відбувся благодійний вечір української пісні для дітей, який організувала Тетяна Гусейнова.
Концерт відбувся за участі Катерини Бужинської. В Instagram вона опублікувала світлини і відео з концерту.
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На сцені співачка постала у розкішній жовтій сукні із блакитною вишивкою і білих туфлях. Свій образ вона доповнила хвилястим укладанням, макіяжем з акцентом на очах і масивними синіми сережками.
"Якби не війна, цього літа мав би всьоме відбутися міжнародний фестиваль української пісні "Під сонцем Болгарії", який підтримував юні таланти, популяризував українську культуру і створював позитивний імідж нашої країни за кордоном. Але яскраве свято все одно відбулося, і українські пісні знову линули теренами Європи, закохуючи європейців в нашу співучу мову!" – написала Катерина.
Цього дня на сцені виступила також молодша донька Бужинської – 5-річна Катруся, яка була у гарній сукні-вишиванці, і дівчинка із України Катерина Полякова, яка виконала гімн Харкова.
Під час репетиції Бужинська поспілкувалася з дітьми-учасниками концерту, а для тих, хто мріє стати артистом, вона провела зірковий майстерклас і поділилася з ними цінними знаннями.
Бужинська зазначила, що цей концерт засвідчив, що дух українців є незламним і на нас чекає перемога і мирне майбутнє.
"З надзвичайним піднесенням сотні дорослих і дітей підхоплювали мої патріотичні хіти "Україна – це ми", "Як у нас на Україні", "Європа і Україна". В один голос ми співали гімн нашої держави, гімн українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина…", а під час виконання пісні "Діти за мир у всьому світі" підіймали руки до неба й молили Бога за мир в Україні. Ми говорили про те, що українці - сильна нація, що ми вистоїмо, віримо у краще, в те, що добро неодмінно переможе зло і скоро ми повернемося додому, у нашу рідну, мирну, вільну і незалежну Україну", - написала співачка.
Після концерту Катерина роздала всім охочим листівки зі своїм автографом і пофотографувалася з прихильниками на згадку.
Нагадаємо, раніше Бужинська у гарній сукні-вишиванці виступила на благодійному концерті у Словаччині.
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