У сукні-вишиванці і з синіми сережками: Катерина Бужинська з донькою виступила на благодійному вечорі у Болгарії

Через війну в Україні цьогоріч у Болгарії не проводили міжнародний фестиваль української пісні "Під сонцем Болгарії". Замість нього відбувся благодійний вечір української пісні для дітей, який організувала Тетяна Гусейнова.

Концерт відбувся за участі Катерини Бужинської. В Instagram вона опублікувала світлини і відео з концерту.

(щоб подивитися відео, гортайте праворуч)

На сцені співачка постала у розкішній жовтій сукні із блакитною вишивкою і білих туфлях. Свій образ вона доповнила хвилястим укладанням, макіяжем з акцентом на очах і масивними синіми сережками.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

"Якби не війна, цього літа мав би всьоме відбутися міжнародний фестиваль української пісні "Під сонцем Болгарії", який підтримував юні таланти, популяризував українську культуру і створював позитивний імідж нашої країни за кордоном. Але яскраве свято все одно відбулося, і українські пісні знову линули теренами Європи, закохуючи європейців в нашу співучу мову!" – написала Катерина.

Цього дня на сцені виступила також молодша донька Бужинської – 5-річна Катруся, яка була у гарній сукні-вишиванці, і дівчинка із України Катерина Полякова, яка виконала гімн Харкова.

Донька Катерини Бужинської / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська і Катерина Полякова / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Під час репетиції Бужинська поспілкувалася з дітьми-учасниками концерту, а для тих, хто мріє стати артистом, вона провела зірковий майстерклас і поділилася з ними цінними знаннями.

Бужинська зазначила, що цей концерт засвідчив, що дух українців є незламним і на нас чекає перемога і мирне майбутнє.

"З надзвичайним піднесенням сотні дорослих і дітей підхоплювали мої патріотичні хіти "Україна – це ми", "Як у нас на Україні", "Європа і Україна". В один голос ми співали гімн нашої держави, гімн українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина…", а під час виконання пісні "Діти за мир у всьому світі" підіймали руки до неба й молили Бога за мир в Україні. Ми говорили про те, що українці - сильна нація, що ми вистоїмо, віримо у краще, в те, що добро неодмінно переможе зло і скоро ми повернемося додому, у нашу рідну, мирну, вільну і незалежну Україну", - написала співачка.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Після концерту Катерина роздала всім охочим листівки зі своїм автографом і пофотографувалася з прихильниками на згадку.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Нагадаємо, раніше Бужинська у гарній сукні-вишиванці виступила на благодійному концерті у Словаччині.

Читайте також: