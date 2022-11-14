У сукні-вишиванці, намисті і з квітковим вінком: Катерина Бужинська продемонструвала чарівний аутфіт

Артистка примірала нове розкішне національне вбрання.
Катерина Бужинська знялася у новій гарній фотосесії, найкращі знімки якої показала в Instagram. Артистка позувала перед об'єктивом фотокамери Анни Домбровської.
Катерина постала у розкішному образі у національному одязі. На ній була чорна сукня з кольоровою вишивкою від бренду EmbroideredGem. Підперезалася співачка чорним тканинним поясом із червоними китицями.
Аутфіт Бужинська доповнила розкішним квітковим вінком від Ekaterina Potlova, який дуже їй пасував, національним намистом і макіяжем смокі айс.
Світлини супроводжував вірш Марії Скочиліс:
"Я - українка, тут моє коріння,
Тут моє серце, мова, почуття,
Тут перше слово, спогади безцінні,
Тут перші кроки до пошани й визнання.
Я -українка, в мене сині очі
І так багато в серці доброти,
А ще, я точно знаю чого хочу
І досягаю власної мети,
Я -українка, серцем і душею
Куди б мене в житті не повело,
Я завжди пам’ятаю рідну землю
І жовті колоски, що за вікном. Я -українка, з вірою в майбутнє
І з посмішкою буду далі йти,
Я -українка, що б там не казали
В моєму серці Україна назавжди!"
Нагадаємо, раніше Катерина показала осінню сімейну фотосесією.
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