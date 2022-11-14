У сукні-вишиванці, намисті і з квітковим вінком: Катерина Бужинська продемонструвала чарівний аутфіт

Катерина Бужинська знялася у новій гарній фотосесії, найкращі знімки якої показала в Instagram. Артистка позувала перед об'єктивом фотокамери Анни Домбровської.

Катерина постала у розкішному образі у національному одязі. На ній була чорна сукня з кольоровою вишивкою від бренду EmbroideredGem. Підперезалася співачка чорним тканинним поясом із червоними китицями.

Катерина Бужинська/Фото Анни Домбровської

Аутфіт Бужинська доповнила розкішним квітковим вінком від Ekaterina Potlova, який дуже їй пасував, національним намистом і макіяжем смокі айс.

Катерина Бужинська/Фото Анни Домбровської

Світлини супроводжував вірш Марії Скочиліс:

"Я - українка, тут моє коріння,

Тут моє серце, мова, почуття,

Тут перше слово, спогади безцінні,

Тут перші кроки до пошани й визнання.

Я -українка, в мене сині очі

І так багато в серці доброти,

А ще, я точно знаю чого хочу

І досягаю власної мети,

Я -українка, серцем і душею

Куди б мене в житті не повело,

Я завжди пам’ятаю рідну землю

І жовті колоски, що за вікном. Я -українка, з вірою в майбутнє

І з посмішкою буду далі йти,

Я -українка, що б там не казали

В моєму серці Україна назавжди!"

Нагадаємо, раніше Катерина показала осінню сімейну фотосесією.

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