У сукні-вишиванці з квітами: Катерина Бужинська показала відео із новорічних знімань

У сукні-вишиванці з квітами: Катерина Бужинська показала відео із новорічних знімань

Співачка одягла себе і сім'ю у вишиті речі.

Катерина Бужинська вже готується до новорічних свят. Вона разом з чоловіком Дімітаром Стойчевим та дітьми знялася у святковій новорічній фотосесії. Зірка опублікувала в Instagram відео зі знімань.

"Розпочався сезон зимових та передноворічних фотосесій", - написала співачка.

Катерина постала у розкішній білій сукні-вишиванці із різнокольоровими квітами від українського бренду EmbroideredGem. Аутфіт вона доповнила червоними туфлями, перлинними прикрасами, високим хвостом та насиченим макіяжем з червоною помадою.

Дімітар був одягнений у вишиванку "білим по білому", донечка Катеринка – у сукню, схожу на мамину, а син Дмитрик у сорочку з червоними квітами.

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