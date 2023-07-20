У сукні Vivienne Westwood: екс"ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вийшла заміж

29-річна екс"ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вийшла заміж і опублікувала в Instagram знімки зі свого весілля.

Від 2018 року Барбара Палвін перебувала у стосунках з італійсько-американським актором Діланом Спроусом. У червні 2023 року вони оголосили про свої заручини і менш ніж за місяць вже зіграли весілля.

Пара одружилася у рідній країні моделі - Угорщині, 15 липня. Але незабаром планують провести ще одне весілля у Каліфорнії, де виріс Ділан Спроус.

"Ми раді повернутися до Лос-Анджелеса до наших вихованців і трохи відпочити — перш ніж ми почнемо планувати американське весілля", — сказала 29-річна модель в інтерв'ю для Vogue.

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На весіллі в Угорщині, яке відбулося в будинку батьків Палвін було 115 гостей. Церемонія відбулася у церкві, а потім молодята вирушили на невеликий острів, де пройшла ще одна церемонія.

Пара поділилася кількома закулісними фотографіями, на яких Барбара робила макіяж, а потім одягалася у весільну сукню Vivienne Westwood та прикраси Tiffany & Co. Також на ній були високі напівпрозорі рукавички та чокер на шиї. Волосся модель розпустила і накрутила легкими локонами. А взута була в туфлі-човники від Jimmy Choo.

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