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- Шоу-бізнес
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У сукні власного бренду і з татуюванням зі стразів: Вера Вонг відсвяткувала 76-річчя
Дизайнерка влаштувала вечірку в Парижі і показала, як вона пройшла.
Відома американська дизайнерка Вера Вонг 27 червня святкувала 76-річчя, на честь чого організувала вечірку в Парижі, куди запросила своїх друзів та колег із фешнсвіту.
Для святкування свого дня народження дизайнерка обрала довгу чорну сукню свого бренду з прозорою вставкою на подолі, яка створювала враження, що вона довжини міні. Волосся вона традиційно залишила розпущеним, а на лівій руці зробила тимчасове татуювання зі стразів у вигляді цифри «76», яким вона встигла похизуватися на багатьох фото.
Серед гостей був і Демна Гвасалія, дизайнер та креативний дизайнер Vetements. З ним вона зробила декілька фото.
Наприкінці вечірки Вера задула свічки на святковому торті, прикрашеному цифрою «76» зі стразами.
Раніше, нагадаємо, модельєрка Вера Вонг вийшла в світ у рожевій сукні зі стразами. Вона відвідала гала-вечір Hot Pink Party BCRF (Фонду досліджень раку молочної залози), що пройшов у Нью-Йорку.