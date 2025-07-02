У сукні власного бренду і з татуюванням зі стразів: Вера Вонг відсвяткувала 76-річчя

Вера Вонг / © Associated Press

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Відома американська дизайнерка Вера Вонг 27 червня святкувала 76-річчя, на честь чого організувала вечірку в Парижі, куди запросила своїх друзів та колег із фешнсвіту.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

День народження Вери Вонг / © Instagram Вера Вонг

День народження Вери Вонг / © Instagram Вера Вонг

Для святкування свого дня народження дизайнерка обрала довгу чорну сукню свого бренду з прозорою вставкою на подолі, яка створювала враження, що вона довжини міні. Волосся вона традиційно залишила розпущеним, а на лівій руці зробила тимчасове татуювання зі стразів у вигляді цифри «76», яким вона встигла похизуватися на багатьох фото.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Серед гостей був і Демна Гвасалія, дизайнер та креативний дизайнер Vetements. З ним вона зробила декілька фото.

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Вера Вонг і Демна Гвасалія / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг і Демна Гвасалія / © Instagram Вера Вонг

Наприкінці вечірки Вера задула свічки на святковому торті, прикрашеному цифрою «76» зі стразами.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

© Instagram Вера Вонг

Раніше, нагадаємо, модельєрка Вера Вонг вийшла в світ у рожевій сукні зі стразами. Вона відвідала гала-вечір Hot Pink Party BCRF (Фонду досліджень раку молочної залози), що пройшов у Нью-Йорку.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг та Ванесса Гадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images