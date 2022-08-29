У сукні-водолазці Balenciaga: Кім Кардашян сяяла на благодійній вечірці

Зірка реаліті взяла участь у 4-му щорічному зборі коштів TIAH у приватній резиденції у Лос-Анджелесі, куди прибула у ефектному аутфіті.
41-річна Кім Кардашян продемонструвала приголомшливий образ у обтислій чорній сукні-водолазці від Balenciaga, вартістю 1350 фунтів стерлінгів, яка підкреслювала її вигини і трохи просвічувалася від спалахів фотокамер у зоні декольте. Аутфіт бізнесвумен доповнила неоново-зеленими чоботями на підборах, маленьким чорним клатчем, який тримала в руках і сонцезахисними окулярами.
Довге біле волосся Кім розпустила і вирівняла за проділом та зробила макіяж у теплих відтінках.
TIAH, що є абревіатурою від This Is About Humanity, є некомерційною організацією, "присвяченою підвищенню поінформованості про розділені та возз'єднані сім'ї та дітей на кордоні США та Мексики".
Раніше Кім сяяла у сріблястому боді та з мінісумочкою Balenciaga на вечірці її молодшої сестри Кендалл Дженнер.
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