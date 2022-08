У сукні-водолазці Balenciaga: Кім Кардашян сяяла на благодійній вечірці

41-річна Кім Кардашян продемонструвала приголомшливий образ у обтислій чорній сукні-водолазці від Balenciaga, вартістю 1350 фунтів стерлінгів, яка підкреслювала її вигини і трохи просвічувалася від спалахів фотокамер у зоні декольте. Аутфіт бізнесвумен доповнила неоново-зеленими чоботями на підборах, маленьким чорним клатчем, який тримала в руках і сонцезахисними окулярами.

Довге біле волосся Кім розпустила і вирівняла за проділом та зробила макіяж у теплих відтінках.

TIAH, що є абревіатурою від This Is About Humanity, є некомерційною організацією, "присвяченою підвищенню поінформованості про розділені та возз'єднані сім'ї та дітей на кордоні США та Мексики".

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Раніше Кім сяяла у сріблястому боді та з мінісумочкою Balenciaga на вечірці її молодшої сестри Кендалл Дженнер.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Читайте також: