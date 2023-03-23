У сукні-водолазці та з культовою сумкою в руках: акторка Крістіна Річчі на прем'єрі в Лос-Анджелесі

Американська акторка Крістіна Річчі, яка зіграла в гучному серіалі "Венздей", відвідала прем'єру ще одного проєкту, де з'явилася як акторка — другого сезону серіалу-трилера "Шершні".

Для заходу вона обрала чорну сукню-водолазку з американською проймою від бренду Fendi. Однотонне вбрання було виконане із щільного трикотажу, а також мало асиметричний поділ.

Доповнила образ Крістіна чоботами, сумкою Fendi Baguette, розшитою бісером, і золотистими прикрасами — на зап'ястях у неї було кілька браслетів, а у вухах великі сережки-люстри.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Макіяж вона зробила насиченим, акцентувавши увагу на очах. Волосся акторки було зібраним в пучок.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

Серіал "Шершні" розповідає про команду футболісток середньої школи Нью-Джерсі, які вирушили до Сіетлу на національний турнір 1996 року. Під час польоту над Канадою їхній літак зазнає розбивається і школярки, які вижили, на дев'ятнадцять місяців лишаються лісі. У серіалі розповідається про їхні спроби залишитися живими, а також про їхнє життя вже дорослими.

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