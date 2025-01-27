У сукні-водолазці з мінісумкою: Леоні Ганне відвідала модний показ у Парижі

Вона вже традиційно стала гостею на Тижні моди, де бренд Schiaparelli презентував колекцію весна-літо 2025 от кутюр.

Блогерка та інфлюенсерка Леоні Ганне з'явилася на гламурному світському заході у Парижі, який відбувався у межах Тижня моди.

Леоні позувала на сходах перед шоу, демонструючи свою оригінальну сукню-водолазку. Її вбрання було виконане з трикотажу та шкіряних вертикальних аплікацій.

Образ Леоні доповнила довгим пальтом, мінісумкою, прозорими рукавичками та босоніжками. Також цей лук завершували прикраси, окуляри та зачіска з макіяжем.

Леоні Ганне / Фото: Getty Images

Окрім Леоні, шоу Schiaparelli в Парижі відвідала 57-річна колишня перша леді Франції — Карла Бруні. Вона з'явилася на публіці у мереживних колготках та оригінальній сукні зі складками.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

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