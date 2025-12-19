- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 56
- Час на прочитання
- 1 хв
У сукні винного відтінку і шкіряних чоботах: Лора Дерн презентувала комедійну драму зі своєю участю
58-річна акторка мала чудовий вигляд на заході.
Лора Дерн відвідала прем’єру фільму Searchlight Pictures «Ця штука працює?» (Is This Thing On?) у кінотеатрі Vidiots у Лос-Анджелесі, у якому вона зіграла головну роль.
На заході зірка постала у чорному подовженому жакеті і сукні винного відтінку довжини міді, яка мала сірий комір-стійку і цікаву чорну вставку у зоні декольте.
Аутфіт Лора доповнила шкіряними бордовими високими чоботами. У Дерн було укладання з локонами, ніжний макіяж і світло-бежевий манікюр. Вуха вона прикрасила масивними довгими сережками, а руки — золотими каблучками.
Про фільм:
Це комедійна драма про чоловіка на ім’я Алекс (Вілл Арнетт), який переживає розлучення зі своєю дружиною Тесс (Лора Дерн) і шукає розраду в нью-йоркській комедійній сцені. Режисером фільму виступив Бредлі Купер.