У сукні вирізом на животі: Дженніфер Лоуренс відвідала кінофестиваль в Іспанії та отримала нагороду
Акторка з’явилася на престижному міжнародному заході.
Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс прибула на 73-й кінофестиваль у Сан-Себастьяні, що на півночі Іспанії. У межах цього заходу їй вручили престижну премію Premio Donostia.
Дженніфер вийшла до фотографів у креативній сукні від британського бренду Phoebe Philo, яка була виконана в зелено-гірчичному кольорі, а також мала тільки один рукав, тому що другий виконаний у вигляді кейпа.
Оригінальними акцентами в її сукні були вирізи на животі та спідниці, а також невеликий чорний пояс на талії.
Доповнила лук акторка чорними черевиками на підборах, срібними сережками-краплями і лаконічним макіяжем. Своє довге волосся вона розпустила, зробивши просту зачіску.
Також у межах заходу відбувся фотоколл, на який Дженніфер теж вийшла у вбранні від Phoebe Philo, але цього разу це були штани і блузка зі шлейфом.
Волосся в цьому образі у неї було укладене в пучок.