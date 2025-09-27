ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

У сукні вирізом на животі: Дженніфер Лоуренс відвідала кінофестиваль в Іспанії та отримала нагороду

Акторка з’явилася на престижному міжнародному заході.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс прибула на 73-й кінофестиваль у Сан-Себастьяні, що на півночі Іспанії. У межах цього заходу їй вручили престижну премію Premio Donostia.

Дженніфер вийшла до фотографів у креативній сукні від британського бренду Phoebe Philo, яка була виконана в зелено-гірчичному кольорі, а також мала тільки один рукав, тому що другий виконаний у вигляді кейпа.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Оригінальними акцентами в її сукні були вирізи на животі та спідниці, а також невеликий чорний пояс на талії.

Доповнила лук акторка чорними черевиками на підборах, срібними сережками-краплями і лаконічним макіяжем. Своє довге волосся вона розпустила, зробивши просту зачіску.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Також у межах заходу відбувся фотоколл, на який Дженніфер теж вийшла у вбранні від Phoebe Philo, але цього разу це були штани і блузка зі шлейфом.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Волосся в цьому образі у неї було укладене в пучок.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Образи акторки Дженніфер Лоуренс на червоних доріжках та у звичайному житті (19 фото)

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Марія Грація Кьюрі та Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Марія Грація Кьюрі та Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

© Associated Press

Дженніфер Лоуренс у сукні Marchesa на прем'єрі / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс у сукні Marchesa на прем'єрі / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі фільму / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі фільму / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс на прем'єрі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie