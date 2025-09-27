У сукні вирізом на животі: Дженніфер Лоуренс відвідала кінофестиваль в Іспанії та отримала нагороду

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс прибула на 73-й кінофестиваль у Сан-Себастьяні, що на півночі Іспанії. У межах цього заходу їй вручили престижну премію Premio Donostia.

Дженніфер вийшла до фотографів у креативній сукні від британського бренду Phoebe Philo, яка була виконана в зелено-гірчичному кольорі, а також мала тільки один рукав, тому що другий виконаний у вигляді кейпа.

Оригінальними акцентами в її сукні були вирізи на животі та спідниці, а також невеликий чорний пояс на талії.

Доповнила лук акторка чорними черевиками на підборах, срібними сережками-краплями і лаконічним макіяжем. Своє довге волосся вона розпустила, зробивши просту зачіску.

Також у межах заходу відбувся фотоколл, на який Дженніфер теж вийшла у вбранні від Phoebe Philo, але цього разу це були штани і блузка зі шлейфом.

Волосся в цьому образі у неї було укладене в пучок.

