У сукні, як у герцогині Кембриджської: акторка Кейтлін Менер виблискувала на церемонії "Еммі"

12 вересня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення головної телевізійної премії року "Еммі". Захід відбувся у Microsoft Theatre.

Серед гостей церемонії були акторка Кейтлін Менер та її наречений – актор, сценарист, режисер та продюсер Денні Стронг.

На доріжку Кейтлін вийшла у смарагдовій сукні з паєтками, вирізом бардо та оздобленням з органзи від дизайнерки Jenny Packham, улюбленого бренду Кетрін, принцеси Уельської.

Саме в такій сукні ми бачили тоді ще просто герцогиню Кембриджську, а зараз уже принцесу Уельську під час візиту на Ямайку під час Карибського туру навесні 2022 року.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Кетрін тоді доповнила образ вечірньою зачіскою, зібраною в гарний пучок і сережками-висячками зі смарагдами.

А ось Кейтлін розпустила світле волосся і уклала його красивими кучерями і зробила макіяж з акцентом на насичені бордові губи.

Кейтлін Менер та Денні Стронг / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що фінансовий стан Кейт та Вільяма стрімко збільшився після смерті Єлизавети II. Ще б пак адже тепер принц Вільям перший у лінії спадкоємець престолу.

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