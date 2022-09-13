У сукні, як у герцогині Кембриджської: акторка Кейтлін Менер виблискувала на церемонії "Еммі"

12 вересня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення головної телевізійної премії року "Еммі". Захід відбувся у Microsoft Theatre.
Серед гостей церемонії були акторка Кейтлін Менер та її наречений – актор, сценарист, режисер та продюсер Денні Стронг.
На доріжку Кейтлін вийшла у смарагдовій сукні з паєтками, вирізом бардо та оздобленням з органзи від дизайнерки Jenny Packham, улюбленого бренду Кетрін, принцеси Уельської.
Саме в такій сукні ми бачили тоді ще просто герцогиню Кембриджську, а зараз уже принцесу Уельську під час візиту на Ямайку під час Карибського туру навесні 2022 року.
Кетрін тоді доповнила образ вечірньою зачіскою, зібраною в гарний пучок і сережками-висячками зі смарагдами.
А ось Кейтлін розпустила світле волосся і уклала його красивими кучерями і зробила макіяж з акцентом на насичені бордові губи.
Раніше ми розповідали, що фінансовий стан Кейт та Вільяма стрімко збільшився після смерті Єлизавети II. Ще б пак адже тепер принц Вільям перший у лінії спадкоємець престолу.
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