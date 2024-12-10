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У сукні, як у Кім Кардашян: 62-річна Мішель Йео знялася для глянцю

У сукні, як у Кім Кардашян: 62-річна Мішель Йео знялася для глянцю

Мішель Єо / Фото: Getty Images

Відома акторка приміряла сукню, яку раніше одягали Кім Кардашян та Ніколь Кідман.

62-річна відома акторка малайзійського походження, володарка премії "Оскар", "Міс Малайзія — 1983" — Мішель Йео — стала головною зіркою китайської редакції журналу W Magazine. На глянцевій обкладинці вона з'явилася в екстравагантній сукні з бахроми від Bottega Veneta.

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На інших знімках вона позувала в іншій цікавій фактурній сукні теж від Bottega Veneta.

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А також у вже впізнаваній сукні від Balenciaga з гострим трикутним декольте. Таку сукню для своїх виходів обирали Кім Кардашян – вона прийшла в ньому на афтепаті "Оскара" Vanity Fair у березні цього року, а також Ніколь Кідман сяяла у ньому на Венеціанському кінофестивалі.

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До речі, 2023 року Мішель Йео стала першою азіатською акторкою, яка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль. Тоді її промова надихнула багатьох – вона наголосила на важливості віри в себе та подоланні стереотипів. Акторку нагороджено званням Датук, що є малазійським аналогом лицарства, за її внесок у мистецтво та культуру.

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Раніше, нагадаємо, Мішель Йео відвідала кінопремію у Гонконгу. На червоній доріжці цього заходу вона з'явилася в ексклюзивній сукні від Модного дому Dior. У вбрання були довгі прозорі рукави та гудзики по всій довжині, а сама тканина сукні була багато декорована золотими нитками та блискітками.

Мішель Єо / © Associated Press
Мішель Єо / Фото: Associated Press

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