У сукні, як у Кім Кардашян: Ніколь Кідман у вечірньому образі від Balenciaga сяяла на червоній доріжці

57-річна акторка в ефектному аутфіті презентувала мінісеріал зі своєю участю.
Ніколь Кідман презентувала на Венеційському кінофестивалі телевізійний мінісеріал "Ідеальна пара" (The Perfect Couple), заснований на однойменному романі Елін Гільдербранд. У ньому акторка виконала одну з головних ролей.
На червоній доріжці Ніколь постала у лаконічній чорній сукні по фігурі від бренду Balenciaga. Вбрання чудово підкреслило її стрункість і мало трикутне гостре декольте.
Кідман зробили молочний манікюр, ідеально рівне укладання і яскравий макіяж смокі айс, губи вона нафарбувала рожевою помадою. У вухах у неї були золоті сережки з діамантами, а на пальцях каблучка з діамантом і каблучка з масивним чорним каменем.
До речі, у такій сукні Balenciaga, але перлинного відтінку виходила у світ Кім Кардашян. Зірка реаліті одягла її на афтепаті "Оскара" Vanity Fair у березні цьогоріч.
Нагадаємо, на кінофестивалі у Венеції Ніколь Кідман також продемонструвала розкішний аутфіт у корсетній сукні з кутюрної колекції осінь-зима 2024 бренду Schiaparelli.
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