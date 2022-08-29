У сукні, як у Мадонни: Нікола Пельтц із чоловіком Брукліном відвідала світський захід

Бруклін Бекхем та його дружина Нікола Пельтц-Бекхем відвідали захід Wendy's на честь нового Strawberry Frosty у Лос-Анджелесі в суботу.

Парочка давно не з'являлася у публічному просторі через чутки про ворожнечу між Ніколою та Вікторією Бекхем. Але коли конфлікт був винесений практично в публічний простір, Пельтц взяла себе в руки, прокоментувала інцидент і почала потроху з'являтися на вечірках і заходах.

23-річний Бруклін був цього дня одягнений у пастельно-рожеві штани та кросівки кольору фуксії у поєднанні з білою футболкою. Він обіймав дружину, коли вони разом позували фотографам.

Нікола була одягнена в пастельно-рожеву вінтажну сукню від Versace з воланами і взута в блискучі босоніжки на підборах і платформі, посипані стразами, а на плечі дівчина тримала рожеву сумку.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / Фото: Getty Images

Віднедавна Никола тепер брюнетка. Своє темне волосся вона вирівняла і розчесала за проділом.

До речі, у такій самій сукні сяяла на оскарівській вечірці Vanity Fair Oscar party 2006 року попкоролева Мадонна.

Мадонна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше пара розповідала про те, коли вони планують заводити дітей.

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