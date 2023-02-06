У сукні, яка нагадує хвилю: Cardi B з'явилася в архітектурному вбранні на червоній доріжці

Скандальна репвиконавиця Cardi B з'явилася серед гостей церемонії "Греммі", яка відбулася вчора у Лос-Анджелесі 5 лютого. Зірка вийшла на червону доріжку у синій сукні від бренду Gaurav Gupta з кутюрної колекції весна-літо 2023, яку, ймовірно, для неї зробили в ексклюзивному дизайні з довгою спідницею та шлейфом.

Карді Бі / Фото: Associated Press

Сукня мала дуже незвичайний верх з плісуванням, що нагадує хвилю. Також прикрашали сукню декольте та виріз на талії.

Це приголомшливе та архітектурне вбрання співачка доповнила чорним манікюром, красивим макіяжем та прикрасами з діамантами від бренду Messika.

Карді Бі / Фото: Associated Press

Також після червоної доріжки Cardi B вийшла на сцену, щоб вручити нагороду у категорії "Найкращий репальбом". Для своєї появи вона переодяглася в дуже символічне вбрання — футуристичну металеву сукню від Paco Rabanne з колекції весна-літо 2021. Це вбрання стало даниною поваги культовому модельєру Пако Рабане, який пішов з життя 3 лютого у віці 88 років.

Карді Бі / Фото: Associated Press

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