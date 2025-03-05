У сукні, якій 30 років: Карла Бруні з'явилася у вбранні, яке сама демонструвала на подіумі

Відома французька модель, а також колишня перша леді – Карла Бруні-Саркозі – з'явилася на галавечері, яка відбулася у Луврі в межах Тижня моди в Парижі.

57-річна Карла одягла на цей захід розкішну довгу сукню перлинного кольору, яку прикрашав принт у вигляді великих чорних квітів. Вбрання було розроблено модельєром Джоном Гальяно і є частиною колекції осінь-зима 1995-1996.

Карла Бруні, 2025 рік / Фото: Getty Images

Майже 30 років тому Карла вже носила цю сукню. Вона особисто демонструвала її на подіумі під час Тижня моди у Парижі.

Карла Бруні, 1995 рік / Фото: Getty Images

"30 років розділяють ці дві фотографії. 30 років, які пролетіли за секунду, начебто нічого не сталося. 30 років щастя і труднощів, успіхів і невдач, усмішок і сліз, але вчора ввечері я була в тій самій сукні, що й того ж дня 1995 року, коли йшла подіумом для Гальяно. Дякую за цю сукню, яка кидає виклик часу", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Ця колекція Джона Гальяно під назвою Dolores знаменує собою поворотний момент у його кар'єрі. По суті, це була його остання робота як незалежного дизайнера. Приблизно через чотири місяці після цієї презентації Гальяно було призначено креативним директором Givenchy; через рік він перейшов у Christian Dior, а його однойменний бренд був придбаний LVMH.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Джон Гальяно оголосив, що залишив посаду креативного директора Maison Margiela.

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