У сукні з 3D-фактурою: американська акторка відвідала прем'єру фільму у незвичайному образі від Prada

24-річна американська акторка Джої Кінг відвідала прем'єру фільму "Нам пощастило" (We Were the Lucky Ones), яка відбулася у Лос-Анджелесі. На заході вона привернула увагу своїм незвичайним образом, оскільки надала перевагу луку від бренду Prada.

На дівчині був топ ніжно-бірюзового відтінку, який вона носила у поєднанні зі спідницею-олівцем довжини міді відтінку крем-брюле. Обидві речі мали 3D-фактуру, виконану тканиною. Вбрання мало дуже незвичайний вигляд через цю текстуру.

Доповнила вона лук трикутним клатчем від Prada та золотистими сатиновими босоніжками, які були трохи "важкуваті" для цього образу. Волосся вона зібрала, зробила макіяж, а також додала до луку кілька прикрас.

Джої Кінг / Фото: Associated Press

Цей захід Джої відвідала з чоловіком Стівеном Пітом, який віддав перевагу світлому костюму-двійці.

Джої Кінг із чоловіком / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що минулого місяця Міучча Прада та Раф Сімонс представили колекцію жіночого одягу Prada осінь-зима 2024-2025 у Мілані, в межах Тижня моди. Шоу під назвою Instinctive Romance вийшло приголомшливим, завдяки тому, як два дизайнери об'єднали моду з фрагментами історії, дослідженням уявлень про красу та сучасний світ, сформований спогадами.

Читайте також: