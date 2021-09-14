У сукні з акцентом на декольте: Дженніфер Еністон заскочили папараці

52-річна акторка відвідала шоу Jimmy Kimmel Live і була зазнімкована фотографами.

Фотографи впіймали Дженніфер в Лос-Анджелесі, коли знаменитість прямувала на знімання. Еністон одягла синю максісукню, з досить відвертим декольте і струмливою спідницею, до якої підібрала чорні гостроносі босоніжки на підборах.

Дженіфер Еністон / Getty Images

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В руках у Еністон була містка світла сумка і паперовий пакет, також вона несла пляшку з водою, яку пила з пластикової трубочки. У вухах у зірки були сережки-підвіски, а на обличчі чорна маска з квітковим принтом. Макіяж і зачіска Джен були класичними, акторка не з тих, хто занадто часто експериментує зі своїми образами і зовнішністю.

Дженіфер Еністон / Getty Images

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Образи Дженніфер Еністон (25 фото)

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