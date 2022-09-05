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У сукні з американською проймою та шлейфом: Стелла Максвелл сяяла на червоній доріжці

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У сукні з американською проймою та шлейфом: Стелла Максвелл сяяла на червоній доріжці

Стелла Максвелл / Фото: Associated Press

32-річна британська топмодель ірландського походження та екс"ангел" білизняного бренду "Victoria's Secret" Стелла Максвелл приїхала на 79-й Венеційський кінофестиваль.

Стелла позувала фотографам після прибуття на прем'єру фільму L'Immensita під час міжнародного кінофестивалю, який відбувається у Венеції. У фільмі головну роль зіграла іспанська оскароносна акторка Пенелопа Крус.

Стелла Максвелл / © Associated Press
Стелла Максвелл / Фото: Associated Press

Модель сяяла на доріжці у чорній сукні з американською проймою, великими рюшами з одного боку та невеликим шлейфом. Вбрання Стелла доповнила чорними босоніжками на високих підборах, кількома каблучками на пальцях, а також великими сережками-цвяшками у вухах.

На обличчі модель мала макіяж зі стрілками на повіках і матовою помадою на губах. Біле волосся Максвелл було зібране в пучок.

Стелла Максвелл / © Associated Press
Стелла Максвелл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ще одна модель – Барбара Палвін – зачарувала всіх своїми аутфітами у Венеції. Ми бачили кілька виходів дівчини, зокрема й разом із її бойфрендом.

Стелла Максвелл / © Associated Press
Стелла Максвелл / Фото: Associated Press

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