У сукні з американською проймою та вишивкою: Леа Сейду на прем'єрі "Дюни" в оригінальному образі

У Нью-Йорку відбулася презентація другої частини фільму Дені Вільнева "Дюна" та зірки картини вийшли на килимову доріжку, яка була тематичною та виконаною у пісковому кольорі. Французька акторка Леа Сейду обрала для цього заходу гламурний та дуже елегантний образ від Модного дому Louis Vuitton.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Сукня була приталена і з прямою спідницею, також у неї була висока горловина, американська пройма і розкішна золота вишивка лелітками у вигляді листя.

На спині у вбрання була легка біла накидка, що складалася з двох частин білої тканини. Накидка була довшою за сукню і мала шлейф.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Що стосується зачіски Сейду, то її команда стилістів підібрала цікаве укладання з високим хвостом на голові та легкими локонами. Макіяж у зірки був лаконічним, а ось завершували образ великі круглі сережки у вухах.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

В український прокат "Дюна: Друга частина" вийде незабаром — 29 лютого.

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