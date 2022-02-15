У сукні з американською проймою та з квіткою: дружина головного героя "Холостяка-10" поділилася селфі

Модель показала свої нові фото та привітала підписників зі святом.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Михайлюк (Хлистун) привітала учора, 14 лютого, фоловерів із Днем закоханих.

Вона опублікувала в Instagram селфі, на якому постала в атласній перлинній сукні з американською проймою. Волосся вона розпустила і прикрасила їх квіткою за вухом, також модель зробила ніжний макіяж. Вона з млосним поглядом дивиться в об'єктив.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

На іншій світлині, зробленій у дзеркалі в туалеті, Даша показала сукню з оголеною спиною у профіль.

Даша Хлистун / Instagram Даші Хлистун

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