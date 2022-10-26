У сукні з американською проймою: зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз на заході у Нью-Йорку

Цей образ вийшов досить лаконічним.

33-річна Лілі Коллінз останнім часом частий гість на світських заходах. Нещодавно разом із чоловіком вона відвідала показ Ralph Lauren, а тепер у вбранні від цього бренду вийшла на червону доріжку заходу Time100 Next, що відбувався в Нью-Йорку.

Лілі Колінз / Фото: Associated Press

Однотонна сукня акторки мала американську пройму і була повністю прикрашена червоними стразами, які гарно сяяли.

Образ Лілі доповнили прикраси Cartier, висока зачіска, а також яскравий макіяж очей у стилі 60-х років.

Лілі Колінз / Фото: Associated Press

Особливо оригінальний вигляд мала спина сукні, адже була відкритою та виконаною у стилі майки-бійцівки.

Лілі Коллінз із чоловіком / Фото: Associated Press

Щорічний список TIME100 Next, натхненний списком TIME100, включає 100 першопрохідників з усього світу: художників, феноменів, новаторів, лідерів та правозахисників.

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