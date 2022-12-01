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У сукні з античними мотивами та високою зачіскою: акторка Габріель Юніон на кінопремії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
29
Час на прочитання
1 хв
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У сукні з античними мотивами та високою зачіскою: акторка Габріель Юніон на кінопремії

Габріель Юніон / Фото: Getty Images

Образ вийшов справді незвичайним.

50-річна акторка Габріель Юніон з'явилася на церемонії вручення американської незалежної премії "Готем 2022", яка традиційно проводилась у Нью-Йорку.

Для заходу Габріель обрала досить незвичайну сукню від бренду Fendi з колекції весна-літо 2022, яку було представлено брендом вперше на шоу La Bourse.

Вбрання було довгим, оксамитовим, мало невеликий шлейф і високу горловину, як у водолазці. Особливістю цієї сукні став малюнок у вигляді античної скульптури. Під час створення колекції дизайнер бренду Кім Джонс надихався космосом, астрологією та давньою культурою Риму.

Образ Габріель доповнила насиченим макіяжем очей та високою зачіскою із золотою прикрасою.

Габріель Юніон / © Getty Images
Габріель Юніон / Фото: Getty Images

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Дата публікації
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