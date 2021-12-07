У сукні з аплікацією та шлейфом: розкішна Алессандра Амбросіо на кінофестивалі

У сукні з аплікацією та шлейфом: розкішна Алессандра Амбросіо на кінофестивалі

У понеділок, 6 грудня, у Саудівській Аравії відбулося відкриття першого кінофестивалю Red Sea International Film Festival, який відвідало безліч зірок.

Триватиме кінофестиваль до 16 грудня, а в його межах покажуть багато картин місцевих режисерів, а також деякі міжнародні кінохіти.

Однією з гостей заходу стала 40-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, яка вийшла на червону доріжку в ефектній білій сукні від ліванського модельєра Zuhair Murad.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Вбрання Алессандри мало високий розріз, який оголював ногу, виріз на спині та довгий шлейф. Головними прикрасами сукні стали дві великі аплікації у вигляді чи то квітів, чи то сніжинок, виконаних з бісеру та великих намистин.

Доповнила модель свій образ діамантовими прикрасами, сріблястими босоніжками на високих підборах та макіяжем з акцентом на червоній помаді. Волосся зірці Victoria's Secret уклали у високу зачіску.

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