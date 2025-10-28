ТСН у соціальних мережах

У сукні з аплікацією на червону доріжку: Талія Сторм відвідала прем'єру фільму в Лондоні

У такому образі гламурна білявка публіку ще не дивувала.

Талія Сторм

Талія Сторм / © Associated Press

26-річна британська співачка Талія Сторм відвідала прем’єру фільму «Хижак: Дикі землі» і вийшла на червону доріжку. Британка позувала фотографам в ефектній двокольоровій сукні від бренду Saranya Umashankar. Вбрання було бежевим і з чорною аплікацією у вигляді абстракції.

Талія Сторм / © Associated Press

Талія Сторм / © Associated Press

Ззаду вбрання Талії доповнювали і прикрашали об’ємні складки з чорної тканини з відливом. До сукні вона підібрала сумку від Chanel з довгим ремінцем-ланцюжком, а також зробила яскравий макіяж і високу об’ємну зачіску.

Талія Сторм / © Associated Press

Талія Сторм / © Associated Press

Зіграла у фільмі, прем’єру якого відвідала Сторм, Ель Феннінг, тому теж вийшла на червону доріжку. У своєму образі акторка зуміла поєднати непоєднуване — ніжний вечірній ансамбль і зухвалу косуху.

Ель Феннінг / © Associated Press

Ель Феннінг / © Associated Press

Образи Талії Сторм (25 фото)

